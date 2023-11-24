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Спортдир Жироны: В ситуации с трансферами Цыганкова и Довбика все было достаточно сложно

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Преимуществом Жироны является то, что клуб находится во владении City Football Group

Спортдир Жироны: В ситуации с трансферами Цыганкова и Довбика все было достаточно сложно

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Жироны" Кике Карсель рассказал о том, что испанскому клубу в трансферной политике помогает тот факт, что каталонцы входят вв группу, которая владеет "Манчестер Сити".

"Мы имеем возможность работать на различных рынках, ведь находимся под зонтиком "Манчестер Сити". В ситуации с Цыганковым и Довбиком все было достаточно сложно.

Они оба уже выступают за сборную Украины, поэтому нужно было действовать смело.

И большим преимуществом является то, что мы находимся во владении City Football Group. Они нас поддерживают и позволяют быть агрессивными, когда мы занимаемся трансферами", – сказал Карсель.

Напомним, что "Жирона" после 13 туров лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая на 2 очка "Реал" и на 4 "Барселону".

Украинский дуэт "Жироны" Виктор Цыганков – Артем Довбик на двоих в нынешнем сезоне забил 9 голов и сделал 8 результативных передач.

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Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
The Athletic
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