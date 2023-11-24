Спортдир Жироны: В ситуации с трансферами Цыганкова и Довбика все было достаточно сложно
Преимуществом Жироны является то, что клуб находится во владении City Football Group
Getty Images / Global Images Ukraine
Спортивный директор "
"Мы имеем возможность работать на различных рынках, ведь находимся под зонтиком "Манчестер Сити". В ситуации с Цыганковым и Довбиком все было достаточно сложно.
Они оба уже выступают за сборную Украины, поэтому нужно было действовать смело.
И большим преимуществом является то, что мы находимся во владении City Football Group. Они нас поддерживают и позволяют быть агрессивными, когда мы занимаемся трансферами", – сказал Карсель.
Напомним, что "Жирона" после 13 туров лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая на 2 очка "Реал" и на 4 "Барселону".
Украинский дуэт "Жироны" Виктор Цыганков – Артем Довбик на двоих в нынешнем сезоне забил 9 голов и сделал 8 результативных передач.
Популярное сейчас
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
- "Такие игроки нам не нужны". Наставник Динамо З объяснил, почему выгнал с команды Михайличенко
- В Польше трагически погиб украинский футболист с семьей
- Номинация Довбика, фейковая отставка Тебаса и рекордный результат Украины U-21. Главные новости за 22 ноября
- Андрей Лунин в Мадриде встретился с популярным украинским певцом. ФОТО
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года