Спортдир Жироны: В ситуации с трансферами Цыганкова и Довбика все было достаточно сложно

Спортивный директор " Жироны " Кике Карсель рассказал о том, что испанскому клубу в трансферной политике помогает тот факт, что каталонцы входят вв группу, которая владеет "Манчестер Сити".

"Мы имеем возможность работать на различных рынках, ведь находимся под зонтиком "Манчестер Сити". В ситуации с Цыганковым и Довбиком все было достаточно сложно.

Они оба уже выступают за сборную Украины, поэтому нужно было действовать смело.

И большим преимуществом является то, что мы находимся во владении City Football Group. Они нас поддерживают и позволяют быть агрессивными, когда мы занимаемся трансферами", – сказал Карсель.