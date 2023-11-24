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Синонимом опасности, сенсация лидера. Ла Лига в превью тура пафосно представила Довбика

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Украинец за короткое время стал одним из лидеров Жироны

Синонимом опасности, сенсация лидера. Ла Лига в превью тура пафосно представила Довбика

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Испанская Ла Лига в превью к матчам 14-го тура чемпионата представила форварда "Жироны" Артема Довбика.

"Артем Довбик является синонимом опасности. Запомните его имя. Довбик – сенсация лидера.

Его результативность за игру стала настоящим открытием. Он забивает почти один гол за игру (0,8), к тому же 20% его ударов оканчиваются голом.

Он также оказывает очень положительное влияние на голевые моменты, которые он создает, это можно подтвердить его четырьмя ассистами. Он является игроком своей команды с наибольшим количеством атакующих действий, с помощью которых он создает голевые моменты.

Его игре хватает интенсивности, и он является вторым игроком в своей команде с наибольшим количеством действий на максимальной интенсивности, на скорости свыше 28 км/ч.

Без сомнения, полноценный, мощный игрок с видением игры, помогающий своей замечательной команде сделать фурор сезона", - так Ла Лига описала игру украинца.

Напомним, что "Жирона" в рамках 14-го тура чемпионата Испании в понедельник, 27 ноября, сыграет с "Атлетиком".

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Артем Довбик Жирона
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Источник:
LaLigaTV
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