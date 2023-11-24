Синонимом опасности, сенсация лидера. Ла Лига в превью тура пафосно представила Довбика
Украинец за короткое время стал одним из лидеров Жироны
Getty Images / Global Images Ukraine
Испанская
"Артем Довбик является синонимом опасности. Запомните его имя. Довбик – сенсация лидера.
Его результативность за игру стала настоящим открытием. Он забивает почти один гол за игру (0,8), к тому же 20% его ударов оканчиваются голом.
Он также оказывает очень положительное влияние на голевые моменты, которые он создает, это можно подтвердить его четырьмя ассистами. Он является игроком своей команды с наибольшим количеством атакующих действий, с помощью которых он создает голевые моменты.
Его игре хватает интенсивности, и он является вторым игроком в своей команде с наибольшим количеством действий на максимальной интенсивности, на скорости свыше 28 км/ч.
Без сомнения, полноценный, мощный игрок с видением игры, помогающий своей замечательной команде сделать фурор сезона", - так Ла Лига описала игру украинца.
Напомним, что "Жирона" в рамках 14-го тура чемпионата Испании в понедельник, 27 ноября, сыграет с "Атлетиком".
Популярное сейчас
- Шахтер - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- "Такие игроки нам не нужны". Наставник Динамо З объяснил, почему выгнал с команды Михайличенко
- В Польше трагически погиб украинский футболист с семьей
- "Мудрик не знает игры". Известный английский тренер шокирован трансферной политикой Челси
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО