Мудрик в старте? Маурисио Почеттино рассказал о подготовке к поединку против Ньюкасла

В рамках 13 тура АПЛ, "Челси" поедет в гости к "Ньюкаслу". Главный тренер "пенсионеров" рассказал о подготовке команды.

"Я уже знаю стартовый состав на матч с Ньюкаслом. Все игроки, которые были в сборных, вернулись в нормальном состоянии и без травм. Не могут играть Лавиа и Нкунку, но они постепенно восстанавливаются. Сейчас для нас наступает важный период. В первой части сезона мы были нестабильными, показывая хорошую игру против топовых команд и теряя очки против не таких сильных соперников", — сказал Почеттино.