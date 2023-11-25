Мудрик в старте? Маурисио Почеттино рассказал о подготовке к поединку против Ньюкасла
Главный тренер Челси рассказал о ситуации в клубе пред игрой с Ньюкаслом
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 13 тура АПЛ, "Челси" поедет в гости к "Ньюкаслу". Главный тренер "пенсионеров" рассказал о подготовке команды.
"Я уже знаю стартовый состав на матч с Ньюкаслом. Все игроки, которые были в сборных, вернулись в нормальном состоянии и без травм. Не могут играть Лавиа и Нкунку, но они постепенно восстанавливаются. Сейчас для нас наступает важный период. В первой части сезона мы были нестабильными, показывая хорошую игру против топовых команд и теряя очки против не таких сильных соперников", — сказал Почеттино.
Напомним, на текущий момент, "Челси" занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.
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