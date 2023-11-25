  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Довбик: Общались с испанцами о войне в Украине, но через 15 минут им уже неинтересно
В тренде

Довбик: Общались с испанцами о войне в Украине, но через 15 минут им уже неинтересно

Наши за границей
Обновлено

Считает, что о войне уже все забывают

Довбик: Общались с испанцами о войне в Украине, но через 15 минут им уже неинтересно

Фото: facebook.com/gironafc

Новина українською

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик рассказал, как в Испании относятся к войне в Украине.

– Я была весной в Испании. Мне показалось, что там люди вообще не знают, что такое война, что такое Украина. То есть они вообще живут немного на другой планете. Ты живешь там сейчас. Как ты видишь, интересна ли Испании война в Украине и все, что происходит сейчас в Украине?

– Я думаю, немного уже люди как-то спокойно относятся к этому. Они просто вообще не понимают, каково. Мы общались, бывало.

Однажды мы общались, нас спросили с Витей, мы им объяснили – они в шоке, туда-сюда. Но спустя 15 минут им уже не интересно. Поэтому я думаю, что сейчас о войне уже все забывают”, - сказал Довбик.

По теме
yellow-arrow
Ньюкасл – Челси: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча команды Мудрика
yellow-arrow
Райс: Зинченко – самая яркая личность в раздевалке Арсенала
yellow-arrow
Ньюкасл – Челси. АУДИО онлайн трансляция матча 13-го тура чемпионата Англии
Артем Довбик Жирона война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
SportArena
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.11.2023 в 15:34
Тут в Україні забувають деякі, то що дивуватися іспанцям..
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.11.2023 в 15:34
Тут в Україні забувають деякі, то що дивуватися іспанцям..
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости