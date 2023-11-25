Довбик: Общались с испанцами о войне в Украине, но через 15 минут им уже неинтересно

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик рассказал, как в Испании относятся к войне в Украине.

“ – Я была весной в Испании. Мне показалось, что там люди вообще не знают, что такое война, что такое Украина. То есть они вообще живут немного на другой планете. Ты живешь там сейчас. Как ты видишь, интересна ли Испании война в Украине и все, что происходит сейчас в Украине?

– Я думаю, немного уже люди как-то спокойно относятся к этому. Они просто вообще не понимают, каково. Мы общались, бывало.

Однажды мы общались, нас спросили с Витей, мы им объяснили – они в шоке, туда-сюда. Но спустя 15 минут им уже не интересно. Поэтому я думаю, что сейчас о войне уже все забывают”, - сказал Довбик.