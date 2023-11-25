Ярмолюк и Зинченко в старте на матч 13-го тура АПЛ
Первый старт для полузащитника Брентфорда
Getty Images / Global Images Ukraine
В матч 13-го тура АПЛ между "Брентфордом" и "Арсеналом" встретятся двое украинских игроков, которые выйдут с первых минут на поле. Егор Ярмолюк впервые появится в старте за "пчел". Также в основе выйдет и его оппонент - Александр Зинченко.
Время начала встречи - 19:30 по Киеву.
???? Here's how we line up against Arsenal this evening#BREARS | #BrentfordFC pic.twitter.com/v4TXZj6sbG— Brentford FC (@BrentfordFC) November 25, 2023
???? ???????????????????????????????? ????— Arsenal (@Arsenal) November 25, 2023
???? Tomiyasu at the back
???? Trossard in midfield
???? Odegaard returns
Let's do this, Gunners ✊ pic.twitter.com/u1NYfTABg2
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