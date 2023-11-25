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Ярмолюк и Зинченко в старте на матч 13-го тура АПЛ

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Первый старт для полузащитника Брентфорда

Ярмолюк и Зинченко в старте на матч 13-го тура АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матч 13-го тура АПЛ между "Брентфордом" и "Арсеналом" встретятся двое украинских игроков, которые выйдут с первых минут на поле. Егор Ярмолюк впервые появится в старте за "пчел". Также в основе выйдет и его оппонент - Александр Зинченко.

Время начала встречи - 19:30 по Киеву.

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Арсенал (Лондон) Брентфорд (Лондон) Александр Зинченко Егор Ярмолюк
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