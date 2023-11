Ярмолюк и Зинченко в старте на матч 13-го тура АПЛ

В матч 13-го тура АПЛ между "Брентфордом" и "Арсеналом" встретятся двое украинских игроков, которые выйдут с первых минут на поле. Егор Ярмолюк впервые появится в старте за "пчел". Также в основе выйдет и его оппонент - Александр Зинченко.

Время начала встречи - 19:30 по Киеву.

