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Зинченко - лучший игрок матча Брентфорд - Арсенал по версиям статистических порталов

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Первый старт Ярмолюка тоже получился не плохим

Зинченко - лучший игрок матча Брентфорд - Арсенал по версиям статистических порталов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Александр Зинченко - лучший игрок матча между "Арсеналом" и "Брентфордом" по версиям whoscored и sofascore. Украинец получил оценку 7.7 и 8.5 соответственно.

Защитник отыграл весь матч и показал хороший результат как в защите, так и в атаке. Александр заработал 0.27 xA (ожидаемых ассистов), отдал две ключевые передачи (те, что привели к удару) и помог создать одну голевую атаку. Точность передач Зинченко составила 93%, 70 из 75-и его передач были успешными.

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Также украинец успел отыграть и за голкипера, спасая ворота "канониров" после удара головой от соперника.

Для его оппонента Егора Ярмолюка это был дебютный стартовый поединок за "шмелей". Полузащитник сыграл 72 минуты, после чего был заменен. Его оценка - 6.8 от sofascore и 6.4 от whoscored, что является средней оценкой в команде.

Игрок уверенно проявил себя в полузащите, помог команде держать ничейный результат, пока не был заменен.

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Арсенал (Лондон) Брентфорд (Лондон) Александр Зинченко Егор Ярмолюк
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.11.2023 в 22:06
Молодець
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.11.2023 в 22:06
Молодець
Ответить
0
0

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