Трубин отстоял на ноль в матче Кубка Португалии
Матч без пропущенных мячей
instagram.com/anatoliytrubin81
В субботу, 25-го ноября, украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин дебютировал в Кубке Португалии. Он вышел в основном составе свой команды и провел на поле все игровое время, голов не пропустил.
Все решили два поздних гола "Бенфики". Сначала Риццели забил в собственные ворота, а затем отличился Рафа Силва. "Бенфика" победила "Фамаликан" со счетом 2:0.
Для Анатолия Трубина это был двенадцатый матч за "Бенфику". В пяти из них он не пропускал.
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