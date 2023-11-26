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Трубин отстоял на ноль в матче Кубка Португалии

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Трубин отстоял на ноль в матче Кубка Португалии

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UA-Футбол
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В субботу, 25-го ноября, украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин дебютировал в Кубке Португалии. Он вышел в основном составе свой команды и провел на поле все игровое время, голов не пропустил.

Все решили два поздних гола "Бенфики". Сначала Риццели забил в собственные ворота, а затем отличился Рафа Силва. "Бенфика" победила "Фамаликан" со счетом 2:0.

Для Анатолия Трубина это был двенадцатый матч за "Бенфику". В пяти из них он не пропускал.

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