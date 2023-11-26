Ярмолюк: Узнал о своем дебюте в основе Брентфорда день перед матчем. Не мог в это поверить

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк сразу после матча против "Арсенала" прокомментировал свой дебют в основном составе команды.

“ – Конечно, невероятные эмоции. Но хотели взять очки в этой игре. Не могу ничего об этом сказать, потому что не могу подобрать для этого слова.

– Игра против “Арсенала”, одного из самых больших клубов. Это и была одна из причин, почему ты присоединился к “Брентфорду”? Чтобы выступать в подобных матчах?

– Конечно, это точно большой клуб. Мы хотели играть больше обороны и попытаться забить в контратаках.

– Это твой дебют в основе. Когда ты узнал, что выйдешь из старта?

– Узнал вчера перед тренировкой. Томас [Франк] сказал мне об этом. Я был немного удивлен и, конечно, немного взволнован. Не мог в это поверить.

– Какие у Томаса были требования на сегодняшнюю игру? Не было Йенсена, больше креативного игрока в центре. А что просили от тебя?

– Просто попросил меня играть, как я умею, и показать лучшую свою версию.

– Ты играл рядом с Оньекой и Ньоргором в центре. Какие они давали советы?

– Они меня очень поддерживают. Они помогли мне быть своей лучшей версией.

– Как у тебя проходит переход во взрослую команду. Наслаждаешься этим?

– Конечно, я наслаждался временем в команде B, но я много работал, чтобы попасть в основную команду. Тренер команды В помогал мне. Я действительно ценю эту поддержку. Он невероятный наставник, до сих пор мне поддерживает.

– Ты сегодня играл против Зинченко. Вы уже побеседовали?

– Я горжусь, что играю против него. Надеюсь, сейчас увидимся”, - сказал Ярмолюк.