Ярмолюк: Узнал о своем дебюте в основе Брентфорда день перед матчем. Не мог в это поверить
Неплохая игра от футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк сразу после матча против "Арсенала" прокомментировал свой дебют в основном составе команды.
“ – Конечно, невероятные эмоции. Но хотели взять очки в этой игре. Не могу ничего об этом сказать, потому что не могу подобрать для этого слова.
– Игра против “Арсенала”, одного из самых больших клубов. Это и была одна из причин, почему ты присоединился к “Брентфорду”? Чтобы выступать в подобных матчах?
– Конечно, это точно большой клуб. Мы хотели играть больше обороны и попытаться забить в контратаках.
– Это твой дебют в основе. Когда ты узнал, что выйдешь из старта?
– Узнал вчера перед тренировкой. Томас [Франк] сказал мне об этом. Я был немного удивлен и, конечно, немного взволнован. Не мог в это поверить.
– Какие у Томаса были требования на сегодняшнюю игру? Не было Йенсена, больше креативного игрока в центре. А что просили от тебя?
– Просто попросил меня играть, как я умею, и показать лучшую свою версию.
– Ты играл рядом с Оньекой и Ньоргором в центре. Какие они давали советы?
– Они меня очень поддерживают. Они помогли мне быть своей лучшей версией.
– Как у тебя проходит переход во взрослую команду. Наслаждаешься этим?
– Конечно, я наслаждался временем в команде B, но я много работал, чтобы попасть в основную команду. Тренер команды В помогал мне. Я действительно ценю эту поддержку. Он невероятный наставник, до сих пор мне поддерживает.
– Ты сегодня играл против Зинченко. Вы уже побеседовали?
– Я горжусь, что играю против него. Надеюсь, сейчас увидимся”, - сказал Ярмолюк.
???? "It was an unbelievable feeling for me. Thomas just asked me to play and be myself"— Brentford FC (@BrentfordFC) November 25, 2023
Congratulations on a first #PL start, Yehor ????@pensionbee | #BREARS pic.twitter.com/pAI2Kmt7oM
Матч против “Арсенала” стал для Ярмолюка дебютным в основном составе “пчел”. Он провел на поле 71 минуту, после чего его заменил Шендон Баптист.
В общей сложности Егор принял участие во всех пяти последних поединках "Брентфорда". Подопечные Томаса Франка проведут следующую встречу в следующую субботу, 2 декабря, в 17:00.
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