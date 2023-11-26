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Довбик: Адаптация в Жироне прошла очень легко. Я ее и не заметил

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Довбик: Адаптация в Жироне прошла очень легко. Я ее и не заметил

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик рассказал, почему по его мнению удалось выдать отличный старт в испанском чемпионате.

– Что с тобой такого делают в "Жироне", что ты показываешь такой невероятный результат?

– Да не знаю, просто как-то адаптация прошла очень легко. Я ее, в принципе, и не заметил. Зашел в команду – и все так меня сразу тепло встретили. Плюс Витя в команде помогает. Оно все вместе дает такую лёгкость на поле и в коллективе.

Очень хорошая команда – все знают, что делать на футбольном поле. И мы чувствуем друг друга – это самое главное. Как-то так легко проходит у меня.

– "Жирона" недавно опубликовала пост, выложив несколько твоих фотографий, и написала: "Период адаптации – не для Довбика". Как получилось так быстро стать своим?

– С первых дней как-то было очень легко. Меня встретила команда плюс тренер со мной поговорил, сказал, что на меня рассчитывает. Он мне дал такую уверенность, что нужно время.

Первые матчи я где-то выходил на замену, потом он доверился мне – и я его не подвел. Сейчас играю с каждой игрой все лучше, со стартовых минут получаю свое время. В принципе все хорошо”, - сказал Довбик.

На счету украинского форварда семь голов и четыре ассиста в 13 матчах чемпионата Испании. По показателю результативности он занимает второе место во всей Ла Лиге, уступая лишь Джуду Беллингему из "Реала" (10+2).

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Источник:
SportArena
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