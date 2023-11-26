Малиновский вернулся в стартовый состав Дженоа, Коваленко начнет против Сассуоло на скамье для запасных

В рамках 13 тура Серии А "Фрозиноне" встретится с "Дженоа". Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе "генуэзцев" на этот поединок.

Украинский полузащитник вернулся в основу своей команды. В прошлом матче против "Вероны" он провел пять минут в конце второго тайма.

Его соотечественник Виктор Коваленко начнет матч "Эмполи" на скамье запасных. Команда полузащитника встретится с "Сассуоло".

Оба поединка начнутся в 16:00.