Малиновский вернулся в стартовый состав Дженоа, Коваленко начнет против Сассуоло на скамье для запасных
Впереди поединок против конкурента в турнирной таблице
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 13 тура Серии А "Фрозиноне" встретится с "Дженоа". Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе "генуэзцев" на этот поединок.
Украинский полузащитник вернулся в основу своей команды. В прошлом матче против "Вероны" он провел пять минут в конце второго тайма.
Его соотечественник Виктор Коваленко начнет матч "Эмполи" на скамье запасных. Команда полузащитника встретится с "Сассуоло".
Оба поединка начнутся в 16:00.
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