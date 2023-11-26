Виктор Коваленко забивает во втором матче подряд за Эмполи
Вышел на замену и сравнял счет
Фото: Empoli FC
Виктор Коваленко отмечается во втором матче подряд за "Эмполи". На этот раз украинский полузащитник сравнял счет на 86-й минуте, выйдя на замену.
Уроженец Херсона удачно сыграл на добивании после удара в перекладину.
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