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Виктор Коваленко забивает во втором матче подряд за Эмполи

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Вышел на замену и сравнял счет

Виктор Коваленко забивает во втором матче подряд за Эмполи

Фото: Empoli FC

Новина українською

Виктор Коваленко отмечается во втором матче подряд за "Эмполи". На этот раз украинский полузащитник сравнял счет на 86-й минуте, выйдя на замену.

Уроженец Херсона удачно сыграл на добивании после удара в перекладину.

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Виктор Коваленко Эмполи
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