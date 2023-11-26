Серия А не засчитала гол на Коваленка

В матче между "Эмполи" и "Сассуоло" Виктор Коваленко отметился забитым голом во втором матче подряд, удачно сыграв на добивании.

Однако, после поединка, в протоколе на сайте Серии А Виктор уже не значился как автор гола. Украинский полузащитник пробил в защитника оппонента от которого тот попал в ворота. Поэтому и автором гола указан Матиас Винью.

К сожалению, перфоманс Виктора не помог хозяевам одержать победу и "Эмполи" проиграли со счетом 3:4.