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Серия А не засчитала гол на Коваленка

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Лига считает, что это был автогол

Серия А не засчитала гол на Коваленка

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче между "Эмполи" и "Сассуоло" Виктор Коваленко отметился забитым голом во втором матче подряд, удачно сыграв на добивании.

Однако, после поединка, в протоколе на сайте Серии А Виктор уже не значился как автор гола. Украинский полузащитник пробил в защитника оппонента от которого тот попал в ворота. Поэтому и автором гола указан Матиас Винью.

К сожалению, перфоманс Виктора не помог хозяевам одержать победу и "Эмполи" проиграли со счетом 3:4.

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Виктор Коваленко Эмполи
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Источник:
legaseriea.it
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