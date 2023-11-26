Серия А не засчитала гол на Коваленка
Лига считает, что это был автогол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче между "Эмполи" и "Сассуоло" Виктор Коваленко
Однако, после поединка, в протоколе на сайте Серии А Виктор уже не значился как автор гола. Украинский полузащитник пробил в защитника оппонента от которого тот попал в ворота. Поэтому и автором гола указан Матиас Винью.
К сожалению, перфоманс Виктора не помог хозяевам одержать победу и "Эмполи" проиграли со счетом 3:4.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Кривбасс догоняет Днепр-1 и Полесье, Шахтер - не в топ-3. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- УПЛ. Динамо Киев - Рух 2:0. Победил тот, кто меньше ошибался
- Что за удар! Малиновский мощным ударом с дальней дистанции забивает дебютный гол
- Виталий Миколенко — неожиданный герой метаморфозного Эвертона
- Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн