Анчелотти: Кепа вернется в матче с Гранадой, если он будет готов

Наставник "Реала" все еще не рассчитывает на Лунина как на основного кипера. Несмотря на то, что украинский провел удачный матч с Кадисом и отыграл на ноль, тренер "сливочных" не делает на него ставку как на основного воротаря.

"Лунин? Важно то, что он готов заменить Кепу. Кепа вернется в матче с Гранадой, если он будет готов", - отметил тренер Реала после матча.

Впереди у "Реала" игра Лиги чемпионов с "Наполи", и уже после нее встреча с "Гранадой" в Ла Лиге.