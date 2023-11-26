Анчелотти: Кепа вернется в матче с Гранадой, если он будет готов
Наставник Реала все еще не рассчитывает на Лунина как на основного кипера
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Реала" все еще не рассчитывает на Лунина как на основного кипера. Несмотря на то, что украинский провел удачный матч с Кадисом и отыграл на ноль, тренер "сливочных" не делает на него ставку как на основного воротаря.
"Лунин? Важно то, что он готов заменить Кепу. Кепа вернется в матче с Гранадой, если он будет готов", - отметил тренер Реала после матча.
Впереди у "Реала" игра Лиги чемпионов с "Наполи", и уже после нее встреча с "Гранадой" в Ла Лиге.
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artem06725 (Мариуполь)
26.11.2023 в 23:29
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