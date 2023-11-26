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Анчелотти: Кепа вернется в матче с Гранадой, если он будет готов

Наши за границей
Обновлено

Наставник Реала все еще не рассчитывает на Лунина как на основного кипера

Анчелотти: Кепа вернется в матче с Гранадой, если он будет готов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Реала" все еще не рассчитывает на Лунина как на основного кипера. Несмотря на то, что украинский провел удачный матч с Кадисом и отыграл на ноль, тренер "сливочных" не делает на него ставку как на основного воротаря.

"Лунин? Важно то, что он готов заменить Кепу. Кепа вернется в матче с Гранадой, если он будет готов", - отметил тренер Реала после матча.

Впереди у "Реала" игра Лиги чемпионов с "Наполи", и уже после нее встреча с "Гранадой" в Ла Лиге.

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Источник:
marca.com
Комментарии
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artem06725 (Мариуполь)
26.11.2023 в 23:29
Бежать ему надо из этого клуба неблагодарных тварей
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Комментарии 2
artem06725 (Мариуполь)
26.11.2023 в 23:29
Бежать ему надо из этого клуба неблагодарных тварей
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.11.2023 в 22:46
ідар рідкосний, мармелотті..
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