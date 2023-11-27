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Наставник Дженоа: Мы знаем качество и силу Малиновского

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Украинец забил дебютный гол за итальянский клуб

Наставник Дженоа: Мы знаем качество и силу Малиновского

Фото: Genoa CFC

Новина українською

Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино оценил выступление Руслана Малиновского в матче против "Фрозиноне" (1:2). Украинец отметился дебютным голом в этой игре.

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"Мы знаем его качество и силу. Он и команда провели хороший матч. Это поражение должно стать для нас уроком. Нам нужно много работать, но сегодня мы действовали хорошо. Я не могу винить ребят ни в чем, кроме второго гола "Фрозиноне", - приводит слова тренера Calciomercato.

Ранее стало известно, что Малиновский был признан лучшим игроком матча.

"Дженоа" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 14 очков в 13 поединках.

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Источник:
Calciomercato
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