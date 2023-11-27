Наставник Дженоа: Мы знаем качество и силу Малиновского

Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино оценил выступление Руслана Малиновского в матче против "Фрозиноне" (1:2). Украинец отметился дебютным голом в этой игре.

"Мы знаем его качество и силу. Он и команда провели хороший матч. Это поражение должно стать для нас уроком. Нам нужно много работать, но сегодня мы действовали хорошо. Я не могу винить ребят ни в чем, кроме второго гола "Фрозиноне", - приводит слова тренера Calciomercato.