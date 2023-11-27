Малиновский: Я забил важный гол, но если бы мы взяли очко, то было бы лучше
"Дженоа" проиграл "Фрозиноне" со счетом 1:2
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский прокомментировал поражение в матче с "Фрозиноне" (1:2), в котором он отметился дебютным голом.
"У нас был шанс выиграть этот матч, но все изменил один эпизод. Мы хорошо играли, создавали много моментов и хорошо прессинговали, но это футбол.
Надо проанализировать совершенные ошибки и двигаться вперед. Сейчас много матчей, пауз на игры сборных нет. Важно, чтобы у всех было все хорошо. Команда есть, она сильная. Мы должны двигаться вперед, в том числе для болельщиков.
Я забил важный гол, но если бы мы взяли очко, то было бы лучше. Обидно, потому что все выложились по полной", - приводит слова Малиновского TUTTOmercatoWEB со ссылкой на DAZN.
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