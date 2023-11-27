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Малиновский: Я забил важный гол, но если бы мы взяли очко, то было бы лучше

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"Дженоа" проиграл "Фрозиноне" со счетом 1:2

Малиновский: Я забил важный гол, но если бы мы взяли очко, то было бы лучше

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский прокомментировал поражение в матче с "Фрозиноне" (1:2), в котором он отметился дебютным голом.

"У нас был шанс выиграть этот матч, но все изменил один эпизод. Мы хорошо играли, создавали много моментов и хорошо прессинговали, но это футбол.

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Надо проанализировать совершенные ошибки и двигаться вперед. Сейчас много матчей, пауз на игры сборных нет. Важно, чтобы у всех было все хорошо. Команда есть, она сильная. Мы должны двигаться вперед, в том числе для болельщиков.

Я забил важный гол, но если бы мы взяли очко, то было бы лучше. Обидно, потому что все выложились по полной", - приводит слова Малиновского TUTTOmercatoWEB со ссылкой на DAZN.

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Источник:
TUTTOmercatoWEB
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