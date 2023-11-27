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Андрей Лунин - лидер по проценту сейвов в Ла Лиге

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Украинец в прекрасной форме

Андрей Лунин - лидер по проценту сейвов в Ла Лиге

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Андрей Лунин вышел в стартовом составе мадридского "Реала" в матче против Кадиса (3:0), украинский голкипер отыграл на ноль.

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Он совершил 4 сейва в этом матче. Теперь у него 15 отраженных мячей после 17 ударов в створ - он парировал 88%. Это лучший результат Ла Лиги среди вратарей, сыгравших более 1 матча в этом сезоне. Лунин провел 3 сухих матча из 5 в сезоне, Кепа - 6 из 13. Андрей пропустил 2 гола, испанец - 10.

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На втором месте в чемпионате по этому показателю - его одноклубник Кепа Аррисабалага, он имеет 76,7%, 24 сейва после 30 ударов. Третья позиция у Алекса Ремиро из "Реала Сосьедада" - 76,2%, парировал 47 ударов из 63.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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1 голосов
Источник:
fbref
Комментарии
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Бapceлиниyс
27.11.2023 в 11:53
"Это лучший результат Ла Лиги среди вратарей, сыгравших более 1 матча в этом сезоне." Боже, чего только не выдумывают, шоб вознести мадридҫкого шлемазла Луню.
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Комментарии 6
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Бapceлиниyс
27.11.2023 в 11:53
"Это лучший результат Ла Лиги среди вратарей, сыгравших более 1 матча в этом сезоне." Боже, чего только не выдумывают, шоб вознести мадридҫкого шлемазла Луню.
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Tenma7 (Чернигов)
27.11.2023 в 12:34
Так а какая разница 3 или 10 матчей? Тут же %, а не конкретные циферы
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Бapceлиниyс
27.11.2023 в 12:45
Так я ж и говорю, какую только куйню из пальца не высасывают.
 
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
27.11.2023 в 12:43
Малорос , жаба давить , що тер штеген не витягує від самоти вашу барбілону , як ще років три назад ? А міг би просто за українця порадіти ...
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Бapceлиниyс
27.11.2023 в 12:50
Радоваться за этого хитрожопого украинца, который сидит на лавке и играет 3 матча в сезоне, а в сборной вечно второй или третий? Да нет уж, увольте, лучше я порадуюсь за других украинцев, за Цыганкова и Довбика.
 
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Бapceлиниyс
27.11.2023 в 13:06
Кстати, Тер Штеген вытягивал Барсу ещё год назад. Да так вытянул, шо она стала чемпионом Испании. Но в этом сезоне немного подсел, это да. За пиком следует спад...
 
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