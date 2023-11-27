Андрей Лунин - лидер по проценту сейвов в Ла Лиге

Андрей Лунин вышел в стартовом составе мадридского "Реала" в матче против Кадиса (3:0), украинский голкипер отыграл на ноль.

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Он совершил 4 сейва в этом матче. Теперь у него 15 отраженных мячей после 17 ударов в створ - он парировал 88%. Это лучший результат Ла Лиги среди вратарей, сыгравших более 1 матча в этом сезоне. Лунин провел 3 сухих матча из 5 в сезоне, Кепа - 6 из 13. Андрей пропустил 2 гола, испанец - 10.

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На втором месте в чемпионате по этому показателю - его одноклубник Кепа Аррисабалага, он имеет 76,7%, 24 сейва после 30 ударов. Третья позиция у Алекса Ремиро из "Реала Сосьедада" - 76,2%, парировал 47 ударов из 63.