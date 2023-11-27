  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Довбик: в Жироне есть нутрициолог, ты приходишь на обед и не ты набираешь себе еду, а тебе уже приносят
В тренде

Довбик: в Жироне есть нутрициолог, ты приходишь на обед и не ты набираешь себе еду, а тебе уже приносят

Наши за границей

Нападающий поделился впечатлениями от пребывания в Испании

Довбик: в Жироне есть нутрициолог, ты приходишь на обед и не ты набираешь себе еду, а тебе уже приносят

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский нападающий "Жироны" поделился впечатлениями от пребывания в Испании Артем Довбик поделился впечатлениями от пребывания в Испании и рассказал, что его удивило в клубе.

"Мне нравится, да. Где-то первые недели было трудно, потому что было очень жарко. На тренировках ты умирал, можно сказать. Адаптация к климату проходила нелегко.

А так все футболисты очень техничные, так легко не теряют мяч. У тебя в каждом матче есть моменты, плюс команда играет хорошо. В принципе, мне все нравится, я наслаждаюсь игрой в "Жироне" сейчас и в чемпионате.

Ну, в принципе, весь уровень намного выше, чем в Украине, где я был, в "Днепре-1". Каждую неделю подолог следит. Нутрициолог есть - ты приходишь на обед и не ты набираешь себе еду, а тебе уже приносят.

Как-то непривычно было, потому что ты, например, не хочешь этого, а он тебе сам собрал какой-то набор продуктов, дает, и тебе просто нужно съесть. Но потом я так смотрю, что кто постарше - они говорят конкретно, что они хотят. Бывает, что молодые, кому 17-18 лет, приходили - и я смотрю, что у них нет такого выбора.

Они приходят - и их перед фактом ставят. Это было немного непривычно. А так, в принципе, все на высоком уровне. Очень много физиотерапевтов, массажистов. Уровень немного другой", - Довбик

По теме
yellow-arrow
Лунин: Плюс три очка. Движемся дальше
yellow-arrow
Тренер ЧФР Клуж: Не думаю, что Коноплянка сыграют в следующем матче
yellow-arrow
Андрей Лунин - лидер по проценту сейвов в Ла Лиге
Артем Довбик Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
SportArena
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
27.11.2023 в 13:57
Це в маленькому клубі...Лунін знає більше)
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
27.11.2023 в 13:57
Це в маленькому клубі...Лунін знає більше)
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости