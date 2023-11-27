"У них есть трудности". Довбик рассказал, как его фамилию сначала произносили испанцы
Забавная история
Girona
Нападающий "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик рассказал, что в Испании есть проблемы с произношением украинских фамилий.
"Цыганкова они называют Виктор, им так легче. Легче по имени, потому что фамилии для них такие... Меня как только не называли - Довбич...
У них трудности с произношением наших фамилий, поэтому они больше называют нас по имени", - сказал Довбик в интервью Sport Arena TV.
Ранее Довбик рассказал об особенностях пребывания в "Жироне".
В текущем сезоне Артем принял участие в 14 матчах, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.
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