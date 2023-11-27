"У них есть трудности". Довбик рассказал, как его фамилию сначала произносили испанцы

Нападающий "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик рассказал, что в Испании есть проблемы с произношением украинских фамилий.

"Цыганкова они называют Виктор, им так легче. Легче по имени, потому что фамилии для них такие... Меня как только не называли - Довбич...

У них трудности с произношением наших фамилий, поэтому они больше называют нас по имени", - сказал Довбик в интервью Sport Arena TV.