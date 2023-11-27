"Лучшие игроки не должны ходить на своих двоих", или почему Беллингем оседлал Лунина? ФОТО
Что-то тут не чисто
Мадридский "
На одном из моментов тренировки фотограф "Реала" запечатлел, как украинский кипер "сливочных" несет на себе восходящую звезду команды Джуда Беллингема.
Остается тайной, было ли это наказанием за проигранное единоборство, либо товарищеское дурачество.
Сам Андрей прокомментировал ситуацию так: "Лучшие игроки не должны ходить на своих двоих".
???? @BellinghamJude— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 27, 2023
???? @AndreyLunin13 #RMCity pic.twitter.com/7e2E9SrFcA
Lunin on IG. ???????? pic.twitter.com/9vu4ZqaPxx— Madrid Xtra (@MadridXtra) November 27, 2023
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