"Лучшие игроки не должны ходить на своих двоих", или почему Беллингем оседлал Лунина? ФОТО

Мадридский " Реал " провел тренировку перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Наполи", который состоится 29 ноября и начнется в 22:00.

На одном из моментов тренировки фотограф "Реала" запечатлел, как украинский кипер "сливочных" несет на себе восходящую звезду команды Джуда Беллингема.

Остается тайной, было ли это наказанием за проигранное единоборство, либо товарищеское дурачество.

Сам Андрей прокомментировал ситуацию так: "Лучшие игроки не должны ходить на своих двоих".