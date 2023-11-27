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Цыганков открыл счет в матче с Атлетиком. Видео

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Пока что справляются без Довбика

Цыганков открыл счет в матче с Атлетиком. Видео

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский хавбек "Жироны" Виктор Цыганков забил гол в матче 15-го тур Ла Лиги с "Атлетиком".

Украинец вышел в стартовом составе своей команды и открыл счет на 55-й минуте – замкнул прострел с левого фланга, пробив в ближний угол и попав очень удачно.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовую онлайн трансляцию поединка.

Форвард Артем Довбик вне заявки га поединок из-за травмы.

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