Цыганков открыл счет в матче с Атлетиком. Видео
Пока что справляются без Довбика
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский хавбек "Жироны" Виктор Цыганков забил гол в матче 15-го тур Ла Лиги с "Атлетиком".
- Всі новини футболу.
Підписуйтесьна телеграм UA-Футбол
Украинец вышел в стартовом составе своей команды и открыл счет на 55-й минуте – замкнул прострел с левого фланга, пробив в ближний угол и попав очень удачно.
Напомним, что UA-Футбол ведет
Форвард Артем Довбик вне заявки га поединок из-за травмы.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Днепр-1 - единоличный лидер, Шахтер - не в топ-3. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО
- Довбик: в Жироне есть нутрициолог, ты приходишь на обед и не ты набираешь себе еду, а тебе уже приносят
- "Такие игроки нам не нужны". Наставник Динамо З объяснил, почему выгнал с команды Михайличенко
- Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн