Цыганков стал лучшим игроком Жироны в матче с Атлетиком
Украинец отметился голом за свою команду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 27 ноября "Жирона" на своем поле сыграла вничью с "Атлетиком" Бильбао со счетом 1:1.
В составе хозяев вышел украинский вингер Виктор Цыганков. Украинец провел на поле 85 минут и отличился голом. Артем Довбик пропускал матч из-за травмы.
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Известный статистический портал WhoScored поставил Цыганкову за этот поединок оценку 7.2, которая является высокой среди всех игроков "Жироны". Кроме гола, Виктор сделал 51 касание к мячу, отдал 32 точные передачи из 39 (89%), при чем 1 из них оказалась ключевой.
Лучшим игроком матча по версии ресурса стал форвард гостей Иньяки Уильямс - 8.3.
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