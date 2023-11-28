Зинченко - в символической сборной тура АПЛ по версиям WhoScored и SofaScore
Украинец отлично отыграл против "Брентфорда"
Фото: Getty Images
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко очень надежно отыграл в матче 13-го тура чемпионата Англии против "Брентфорда" (1:0).
Выступление футболиста отметили два авторитетных аналитических портала. WhoScored наградил Александра оценкой 7.7 и включил его в символическую сборную тура. SofaScore оценил действия украинца в 8.5 балла, и также включил его в команду недели.
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Напомним, в текущем сезоне АПЛ Зинченко отыграл 12 поединков за "канониров" и забил 1 гол.
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Источник:WhoScored
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