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Зинченко - в символической сборной тура АПЛ по версиям WhoScored и SofaScore

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Украинец отлично отыграл против "Брентфорда"

Зинченко - в символической сборной тура АПЛ по версиям WhoScored и SofaScore

Фото: Getty Images

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Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко очень надежно отыграл в матче 13-го тура чемпионата Англии против "Брентфорда" (1:0).

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Выступление футболиста отметили два авторитетных аналитических портала. WhoScored наградил Александра оценкой 7.7 и включил его в символическую сборную тура. SofaScore оценил действия украинца в 8.5 балла, и также включил его в команду недели.

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Напомним, в текущем сезоне АПЛ Зинченко отыграл 12 поединков за "канониров" и забил 1 гол.

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Арсенал (Лондон) Брентфорд (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
WhoScored
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