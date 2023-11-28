Довбик рискует пропустить следующий матч Жироны

Нападающий "Жироны" Артем Довбик может пропустить матч 15-го тура Ла Лиги против "Валенсии".

Накануне украинец получил повреждение, из-за которого не сыграл против "Атлетика" Бильбао (1:1). После поединка главный тренер жирондинцев Мичел сообщил, что у форварда травма икроножной мышцы. Сроки восстановления неизвестны.

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По словам специалиста, участие Довбика в матче с "Валенсией" (2 декабря) под вопросом.

В текущем сезоне 26-летний Довбик провел 13 матчей за "Жирону" в чемпионате Испании, в которых забил 7 голов и сделал 5 голевых передач.