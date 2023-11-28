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Травма Довбика оказалась несерьезной

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Украинец должен успеть восстановиться к матчу с "Валенсией"

Травма Довбика оказалась несерьезной

Фото: gironafc.cat

Новина українською

Травма нападающего "Жироны" Артема Довбика оказалась не слишком серьезной. Об этом игрок сам сообщил в комментарии Футбол TIME.

По словам Артема, повреждение он получил еще в матче национальной сборной Украины против Италии (0:0) в отборе на Евро-2024.

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К следующей игре "Жироны" 26-летний форвард должен уже быть готовым. В ближайшем поединке "красно-белые" примут "Валенсию", за которую выступает другой украинец — Роман Яремчук.

Из-за травмы икроножной мышцы Довбик пропустил игру 14-го тура Ла Лиги против "Атлетика" Бильбао (1:1). В текущем сезоне Довбик провел 13 матчей за "Жирону" в чемпионате Испании, в которых забил 7 голов и сделал 5 голевых передач.

Матч "Жирона" - "Валенсия" состоится 2 декабря и начнется в 15:00 по Киеву.

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Источник:
Футбол TIME
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