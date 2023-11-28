Малиновский попал в команду недели чемпионата Италии
Сборную лучших составил WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine
Статистический портал WhoScored подвел итоги минувшего тура чемпионата Италии, выпустив символическую сборную. В 11 лучших игроков попал полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский.
30-летний украинец отличился голом в матче 13-го тура против "Фрозиноне" (1:2). Ресурс оценил его действия в 8.2 балла.
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Стоит заметить, что WhoScored поставил Руслана на позицию центрального нападающего. Это не случайность. По крайней мере в крайнем поединке главный тренер "Дженоа" использовал украинца в роли нетипичного форварда.
В текущем сезоне Малиновский провел 12 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
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