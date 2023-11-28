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Лунин оказался в символической сборной тура Ла Лиги

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Портал отметил игру украинца в матче с "Кадисом"

Лунин оказался в символической сборной тура Ла Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Аналитический портал WhoScored опубликовал команду недели в Ла Лиге. В ней место нашлось и украинскому вратарю Андрею Лунину.

24-летний украинец отыграл на ноль в матче 14-го тура чемпионата Испании против "Кадиса" (1:0). За свою игру он получил оценку 7.9 балла.

Компанию в топ-11 Лунину составили его одноклубники — Джуд Беллингем и Родриго. Также в сборную тура попали Тьерри Коррея ("Валенсия"), Карл Старфельт ("Сельта"), Матья Настасич ("Мальорка"), Адрия Педроса ("Севилья"), Иньяки Уильямс ("Атлетик"), Гидо Родригес ("Бетис"), Самуэл Лино ("Атлетико") и Хосе Луис Моралес ("Вильярреал").

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Ранее сообщалось, что Лунин - лидер по проценту сейвов среди вратарей в сезоне Ла Лиги.

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Источник:
WhoScored
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