Лунин оказался в символической сборной тура Ла Лиги
Портал отметил игру украинца в матче с "Кадисом"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Аналитический портал WhoScored опубликовал команду недели в Ла Лиге. В ней место нашлось и украинскому вратарю Андрею Лунину.
24-летний украинец отыграл на ноль в матче 14-го тура чемпионата Испании против "Кадиса" (1:0). За свою игру он получил оценку 7.9 балла.
Компанию в топ-11 Лунину составили его одноклубники — Джуд Беллингем и Родриго. Также в сборную тура попали Тьерри Коррея ("Валенсия"), Карл Старфельт ("Сельта"), Матья Настасич ("Мальорка"), Адрия Педроса ("Севилья"), Иньяки Уильямс ("Атлетик"), Гидо Родригес ("Бетис"), Самуэл Лино ("Атлетико") и Хосе Луис Моралес ("Вильярреал").
Ранее сообщалось, что Лунин - лидер по проценту сейвов среди вратарей в сезоне Ла Лиги.
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