  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Еще один матч Лунина. Кепа не сыграет с Наполи в ЛЧ
В тренде

Еще один матч Лунина. Кепа не сыграет с Наполи в ЛЧ

Наши за границей
Обновлено

Андрей Лунин может выйти на поле в стартовом составе

Еще один матч Лунина. Кепа не сыграет с Наполи в ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Реал определился с заявкой на матч 5-го тура Лиги Чемпионов против Наполи. В нее не попали Лука Модрич и Кепа Арисабалага, который не восстановился после травмы.

Голкипер Андрей Лунин есть в заявке на завтрашний матч, возможно именно он будет в стартовом составе. В этом сезоне украинец сыграл 5 матчей за Реал Мадрид, в трех их них он не пропустил.

Напомним, матч состоится 29 ноября на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в 22:00 по киевскому времени.

Читайте такжеХави потерял доверие игроков Барселоны - Журналист Кике Матеу
По теме
yellow-arrow
Лунин оказался в символической сборной тура Ла Лиги
yellow-arrow
Малиновский попал в команду недели чемпионата Италии
yellow-arrow
Травма Довбика оказалась несерьезной
Лига чемпионов Реал (Мадрид) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
real madrid
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости