Еще один матч Лунина. Кепа не сыграет с Наполи в ЛЧ
Андрей Лунин может выйти на поле в стартовом составе
Getty Images / Global Images Ukraine
Реал определился с заявкой на матч 5-го тура Лиги Чемпионов против Наполи. В нее не попали Лука Модрич и Кепа Арисабалага, который не восстановился после травмы.
Голкипер Андрей Лунин есть в заявке на завтрашний матч, возможно именно он будет в стартовом составе. В этом сезоне украинец сыграл 5 матчей за Реал Мадрид, в трех их них он не пропустил.
Напомним, матч состоится 29 ноября на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:real madrid
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