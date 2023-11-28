Еще один матч Лунина. Кепа не сыграет с Наполи в ЛЧ

Реал определился с заявкой на матч 5-го тура Лиги Чемпионов против Наполи. В нее не попали Лука Модрич и Кепа Арисабалага, который не восстановился после травмы.

Голкипер Андрей Лунин есть в заявке на завтрашний матч, возможно именно он будет в стартовом составе. В этом сезоне украинец сыграл 5 матчей за Реал Мадрид, в трех их них он не пропустил.

Напомним, матч состоится 29 ноября на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в 22:00 по киевскому времени.