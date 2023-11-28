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Анчелотти: Лунин не должен думать, что игра против Наполи будет для него последней

Наши за границей
Обновлено

Тренер уверяет, что украинский кипер будет составлять конкуренцию Кепе

Анчелотти: Лунин не должен думать, что игра против Наполи будет для него последней

Фото: Real Madrid /Автор - Antonio Villalba

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Наполи" сказал, что украинец в будущем продолжит составлять конкуренцию Кепе Аррисабалаге. Его слова приводит Marca.

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"Лунин не должен думать, что завтрашняя игра будет для него последней, потому что когда Кепа вернется, он собирается конкурировать за позицию с Луниным.

Андрей заслужил это, проявив себя очень хорошо. Конкуренция – это хорошо для команды, поскольку у нас есть два голкипера топ-уровня, которые могут принести пользу команде благодаря своему уровню", - сказал Анчелотти.

Напомним, что матч "Реал" – "Наполи" состоится в среду, 29 ноября. Лунин на этот матч выйдет в стартовом составе из-за травмы испанского кипера.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Наполи Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
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Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
28.11.2023 в 18:44
Перед відходом з команди вирішив підбадьорити лавку..
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
28.11.2023 в 18:44
Перед відходом з команди вирішив підбадьорити лавку..
Ответить
0
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