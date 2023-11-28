Анчелотти: Лунин не должен думать, что игра против Наполи будет для него последней

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Наполи" сказал, что украинец в будущем продолжит составлять конкуренцию Кепе Аррисабалаге. Его слова приводит Marca.

"Лунин не должен думать, что завтрашняя игра будет для него последней, потому что когда Кепа вернется, он собирается конкурировать за позицию с Луниным.

Андрей заслужил это, проявив себя очень хорошо. Конкуренция – это хорошо для команды, поскольку у нас есть два голкипера топ-уровня, которые могут принести пользу команде благодаря своему уровню", - сказал Анчелотти.