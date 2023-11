Ярмолюк – самый молодой игрок стартового состава Брентфорда в чемпионате Англии за последние 76 лет

Украинский хавбек "Брентфорда" Егор Ярмолюк в возрасте 19 лет, 8 месяцев и 24 дней вышел в стартовом составе своей команды на матч 13-го тура с "Арсеналом" (0:1) и установил клубный рекорд.

Украинец стал самым молодым игроком "Брентфорда" с 1947 года (за 76 лет), сыгравшим в рамках высшего дивизиона чемпионата Англии с первых минут.

Также отметим, что в текущем сезоне Ярмолюк сыграл 6 матчей за свою команду без результативных действий.

???????? Yehor Yarmoliuk is the youngest player to start a top-flight game for #BrentfordFC since March 1947



???? The sky is the limit for the 19yo midfielder



???? @TheAthleticFChttps://t.co/mEYBCgjfn8