Ярмолюк – самый молодой игрок стартового состава Брентфорда в чемпионате Англии за последние 76 лет
Украинец вышел в старте Брентфорда на матч АПЛ в возрасте 19 лет, 8 месяцев и 24 дня
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский хавбек "Брентфорда" Егор Ярмолюк в возрасте 19 лет, 8 месяцев и 24 дней вышел в стартовом составе своей команды на матч 13-го тура с "Арсеналом" (0:1) и установил клубный рекорд.
Украинец стал самым молодым игроком "Брентфорда" с 1947 года (за 76 лет), сыгравшим в рамках высшего дивизиона чемпионата Англии с первых минут.
Также отметим, что в текущем сезоне Ярмолюк сыграл 6 матчей за свою команду без результативных действий.
???????? Yehor Yarmoliuk is the youngest player to start a top-flight game for #BrentfordFC since March 1947— Jay Harris (@jaydmharris) November 27, 2023
???? The sky is the limit for the 19yo midfielder
???? @TheAthleticFChttps://t.co/mEYBCgjfn8
Популярное сейчас
- УАФ дала разъяснения относительно фола игрока Полесья на Бондаре
- Роналду попросил судью отменить назначенный на нем пенальти
- Шахтер - Антверпен. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Что за удар! Малиновский мощным ударом с дальней дистанции забивает дебютный гол
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО