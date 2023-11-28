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Ярмолюк – самый молодой игрок стартового состава Брентфорда в чемпионате Англии за последние 76 лет

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Украинец вышел в старте Брентфорда на матч АПЛ в возрасте 19 лет, 8 месяцев и 24 дня

Ярмолюк – самый молодой игрок стартового состава Брентфорда в чемпионате Англии за последние 76 лет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский хавбек "Брентфорда" Егор Ярмолюк в возрасте 19 лет, 8 месяцев и 24 дней вышел в стартовом составе своей команды на матч 13-го тура с "Арсеналом" (0:1) и установил клубный рекорд.

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Украинец стал самым молодым игроком "Брентфорда" с 1947 года (за 76 лет), сыгравшим в рамках высшего дивизиона чемпионата Англии с первых минут.

Также отметим, что в текущем сезоне Ярмолюк сыграл 6 матчей за свою команду без результативных действий.

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