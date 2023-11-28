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Цыганков - о матче с Атлетиком: Тяжелая игра, но мы продолжаем бороться. ФОТО

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Украинец забил единственный гол своей команды в матче

Цыганков - о матче с Атлетиком: Тяжелая игра, но мы продолжаем бороться. ФОТО

instagram.com/viktortsygankov

Новина українською

Украинский хавбек "Жироны" Виктор Цыганков прокомментировал матч 14-го тура Ла Лиги против "Атлетика" (1:1), в котором он забил единственный гол своей команды.

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"Тяжелая игра, но мы продолжаем бороться! Забивать на "Монтиливи" (домашний стадион "Жироны") – это что-то очень особенное, спасибо за поддержку!", – написал Цыганков в Инстаграме, добавив фотографии с матча.

Напомним, что форвард "Жироны" Артем Довбик пропустил матч с "Атлетиком" из-за травмы.

После 14-ти туров "Жирона" делит в турнирной таблице 1-2 места с "Реалом", и опережает "Барселону" и "Атлетико" на 1 очко.

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