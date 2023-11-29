Миколенко - в топ 15 игроков АПЛ по отборам при игре 1 в 1

Украинский левый защитник " Эвертона " Виталий Миколенко попал в топ игроков АПЛ по эффективности отборов.

Процент успешности отборов определялся соотношение количества отборов к количеству попыток соперником обыграть защитника 1 в 1.

Так, Миколенко в таких ситуациях 34 раза забрал мяч у соперника, но еще в 11 случаях позволил себя пройти. Его коэффициент успешности по данному показателю – 75.6%, что является 13-м показателем в АПЛ.

Отметим, что в текущем сезоне АПЛ 24-летний украинец в текущем сезоне АПЛ провел 9 матчей, отметившись 2 забитыми мячами.