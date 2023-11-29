Миколенко - в топ 15 игроков АПЛ по отборам при игре 1 в 1
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Украинский левый защитник "
Процент успешности отборов определялся соотношение количества отборов к количеству попыток соперником обыграть защитника 1 в 1.
Так, Миколенко в таких ситуациях 34 раза забрал мяч у соперника, но еще в 11 случаях позволил себя пройти. Его коэффициент успешности по данному показателю – 75.6%, что является 13-м показателем в АПЛ.
Отметим, что в текущем сезоне АПЛ 24-летний украинец в текущем сезоне АПЛ провел 9 матчей, отметившись 2 забитыми мячами.
Leaders in Tackle Success Rate from TheOther14 in the #PL season so far. @Other14The— TheOther14 (@Other14The) November 29, 2023
Rayan Ait-Nouri the most successful tackler.#Wolves #WHUFC #CPFC #EFC #AFCB #twitterblades #NFFC #LTFC #twitterclarets #AVFC pic.twitter.com/BMmsScUjVI
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