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Анчелотти провел личную беседу с Луниным, чтобы прояснить свою позицию по киперам Реала

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Некоторые более ранние высказывания тренера не понравились украинцу

Анчелотти провел личную беседу с Луниным, чтобы прояснить свою позицию по киперам Реала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти провел личную беседу с украинским голкипером команды Андреем Луниным, в которой пояснил свою позицию относительно вратарей команды, сообщает Marca.

Ранее тренер заявил, что Кепа Аррисабалага сыграет в воротах в следующем матче Ла Лиги против "Гранады", если успеет выздороветь, и это заявление тренера, как сообщают испанские СМИ, не понравилось украинцу

В понедельник коуч провел беседу с Луниным и пояснил свою позицию. Итальянец считает, что позиция голкипера отличается от всех остальных. По его мнению, чувство уверенности и безопасности для вратаря, которые появляются, когда он чувствует себя основным голкипером, очень важны.

Специалист хотел развеять возможное недоверие украинского голкипером и поэтому провел личную беседу, чтобы ситуация не стала проблемной.

Отмечается, что Анчелотти продолжает ценить Лунина как второго вратаря, но мнение тренера относительно места Андрея в команде не изменилось – он не видит его первым вратарем.

Напомним, что 24-летний украинец в текущем сезоне провел 5 матчей за "Реал", в которых пропустил 2 гола и 3 раза отстоял "на ноль".

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