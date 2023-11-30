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Довбик вернулся к тренировкам с Жироной

Наши за границей
Обновлено

Сыграет с "Валенсией"?

Довбик вернулся к тренировкам с Жироной

Фото: ФК Жирона

Новина українською

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик вернулся к тренировкам в общей группе. Пресс-служба каталонского клуба опубликовала фотографии с занятий, на которых фигурировал и украинец.

Судя по всему, Артем тренировался без ограничений.

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Из-за травмы икроножной мышцы нападающий пропустил матч с "Атлетиком" (1:1). Главный тренер "Жироны" Мичел сообщал, что участие украинца в следующей игре под вопросом. Однако потом Артем сам отметил, что повреждение оказалось гораздо менее серьёзной, чем опасались.

В этом сезоне Довбик провел 13 матчей за "жирондинцев" в Ла Лиге, в которых забил 7 голов и сделал 5 голевых передач.

В ближайшем поединке "Жирона" примет "Валенсию", за которую выступает другой украинец — Роман Яремчук. Игра состоится 2 декабря и начнется в 15:00.

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Артем Довбик Жирона
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Комментарии
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Бapceлиниyс
30.11.2023 в 14:27
Отсутствие Довбика стоило Жироне потери 2 очков. Мичел хочет и с Валенсией потерять очки? Мичел хочет в еврокубки? Хочет. Тогда ставь Довбика в старте, М....! Только в связке Довбик-Цыган Жирона сильна. Ну ладно уж... и с Савио тоже. ) За наших болей! GironaUA.
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Комментарии 1
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Бapceлиниyс
30.11.2023 в 14:27
Отсутствие Довбика стоило Жироне потери 2 очков. Мичел хочет и с Валенсией потерять очки? Мичел хочет в еврокубки? Хочет. Тогда ставь Довбика в старте, М....! Только в связке Довбик-Цыган Жирона сильна. Ну ладно уж... и с Савио тоже. ) За наших болей! GironaUA.
Ответить
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