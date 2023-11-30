Довбик вернулся к тренировкам с Жироной
Сыграет с "Валенсией"?
Фото: ФК Жирона
Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик вернулся к тренировкам в общей группе. Пресс-служба каталонского клуба опубликовала фотографии с занятий, на которых фигурировал и украинец.
Судя по всему, Артем тренировался без ограничений.
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Из-за травмы икроножной мышцы нападающий пропустил матч с "Атлетиком" (1:1). Главный тренер "Жироны" Мичел сообщал, что участие украинца в следующей игре под вопросом. Однако потом Артем сам отметил, что повреждение оказалось гораздо менее серьёзной, чем опасались.
В этом сезоне Довбик провел 13 матчей за "жирондинцев" в Ла Лиге, в которых забил 7 голов и сделал 5 голевых передач.
В ближайшем поединке "Жирона" примет "Валенсию", за которую выступает другой украинец — Роман Яремчук. Игра состоится 2 декабря и начнется в 15:00.
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