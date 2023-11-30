Кепа вернулся к тренировкам с Реалом. Лунин снова садится в запас
Это было предсказуемо
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Голкипер "
Напомним, что из-за надрыва мышцы испанский голкипер пропустил три матча "Реала", в которых стоял Андрей Лунин.
Теперь же украинец снова сядет в запас, и как сообщают местные СМИ, на матч против "Гранады" в старте "Реала" выйдет именно Кепа.
Напомним, что "Реал" арендовал Аррисабалагу на один сезон у "Челси" из-за травмы основного кипера "сливочных" Тибо Куртуа.
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