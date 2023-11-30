Гол Зинченко претендует на звание лучшего гола АПЛ в ноябре. ВИДЕО

Английская Премьер-лига огласила список голов ноября, которые претендуют на звание лучшего гола месяца.

Претендует на почетное звание и украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко – его результативный удар в матче 12-го тура против "Бернли" (3:0) также в списке.

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Кроме 26-летнего украинца на награду претендуют: нападающий "Вест Хэма" Мохамед Кудус, форвард "Шеффилд Юнайтед" Камерон Арчер, вингер "Вулверхэмптона" Пабло Сарабия, полузащитник "Брайтон" Симон Адингра, вингер "Челси" Рахим Стерлинг, полузащитник "Кристал Пэлас" Майкл Олисе и нападающий "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.

Проголосовать за лучший гол ноября можно на официальном сайте АПЛ.