Гол Зинченко претендует на звание лучшего гола АПЛ в ноябре. ВИДЕО

Английская Премьер-лига огласила список голов ноября, которые претендуют на звание лучшего гола месяца.

Претендует на почетное звание и украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко – его результативный удар в матче 12-го тура против "Бернли" (3:0) также в списке.

Кроме 26-летнего украинца на награду претендуют: нападающий "Вест Хэма" Мохамед Кудус, форвард "Шеффилд Юнайтед" Камерон Арчер, вингер "Вулверхэмптона" Пабло Сарабия, полузащитник "Брайтон" Симон Адингра, вингер "Челси" Рахим Стерлинг, полузащитник "Кристал Пэлас" Майкл Олисе и нападающий "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.

Проголосовать за лучший гол ноября можно на официальном сайте АПЛ.

Your November GOTM nominees are here!



From acrobatic efforts to vicious volleys, who gets your vote for @premierleague x @Budweiser Goal of the Month❓ pic.twitter.com/2jks5yTukx