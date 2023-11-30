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Удачный ноябрь. Зинченко попал в символическую сборную АПЛ по версии WhoScored

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Александр провел в ноябре успешный отрезок

Удачный ноябрь. Зинченко попал в символическую сборную АПЛ по версии WhoScored

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетный статический портал WhoScored подбил итоги ноября в АПЛ, составил символическую сборную месяца.

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Место левого защитника в этой команде занял украинский игрок "Арсенала" Александр Зинченко с оценкой 7.67.

Также в сборной тура четыре игрока "МЮ" (Онана, Магуайр, Далот, Фернандеш), три представителя "Ман Сити" - Силва, Доку, Холанд, а также Менги из "Лутона", МакГинн из "Астон Виллы" и Джексон из "Челси".

Отметим, что Зинченко в ноябре провел в АПЛ 3 матча, забил 1 гол.

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