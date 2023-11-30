Таловеров выйдет в старте ЛАСКа против Ливерпуля на Энфилде
Стартовые составы команд
lask.at
30 ноября в рамках 5-го утра Лиги Европы "Ливерпуль" на "Энфилде" будет принимать австрийский ЛАСК.
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
Отметим, что в составе ЛАСКа выйдет украинский защитник Максим Таловеров.
Напомним, что UA-Футбол проведет
Our line-up to take on LASK ????????#UEL— Liverpool FC (@LFC) November 30, 2023
???????????????????????????????? ???????? ⚫️⚪️ #LFCASK #UEL pic.twitter.com/5HQaQrJzXK— LASK (@LASK_Official) November 30, 2023
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