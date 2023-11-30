  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Таловеров выйдет в старте ЛАСКа против Ливерпуля на Энфилде
В тренде

Таловеров выйдет в старте ЛАСКа против Ливерпуля на Энфилде

Наши за границей

Стартовые составы команд

Таловеров выйдет в старте ЛАСКа против Ливерпуля на Энфилде

lask.at

Новина українською

30 ноября в рамках 5-го утра Лиги Европы "Ливерпуль" на "Энфилде" будет принимать австрийский ЛАСК.

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Отметим, что в составе ЛАСКа выйдет украинский защитник Максим Таловеров.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

По теме
yellow-arrow
Таловеров в старте. Ливерпуль - ЛАСК. Текстовая трансляция матча Лиги Европы
yellow-arrow
Удачный ноябрь. Зинченко попал в символическую сборную АПЛ по версии WhoScored
yellow-arrow
Скандальный Мампасси проходит в Кортрейке как украинец. В клубе называют Серебренникова из ProStar его агентом
Ливерпуль ЛАСК Максим Таловеров
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости