Таловеров выйдет в старте ЛАСКа против Ливерпуля на Энфилде

30 ноября в рамках 5-го утра Лиги Европы "Ливерпуль" на "Энфилде" будет принимать австрийский ЛАСК.

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Отметим, что в составе ЛАСКа выйдет украинский защитник Максим Таловеров.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Our line-up to take on LASK ????????#UEL