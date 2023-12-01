Довбик лучше Холанда - украинец возглавил статистический рейтинг топ-5 лиг Европы
Украинский футболист успешно проводит сезон в Ла Лиге
Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий
Нападающий "Жироны" Артем Довбик на данный момент является лидером по проценту касаний мяча в штрафной зоне соперника в топ-5 чемпионатах Европы.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Показатель украинца составил 34%. Этот рейтинг учитывает только тех футболистов, которые сыграли в нынешнем сезоне 500+ минут.
По данному показателю украинец опережает Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити" (30%) и Виктора Осимхена из "Наполи" (26%). Также в топ-5 оказались Олли Уоткинс из "Астон Виллы" (25%) и Анте Будимир из "Осасуны" (24%).
34% - Players of top five European leagues with the highest percentage of his touches in the opponent box this season (500+ minutes played):— OptaJose (@OptaJose) November 30, 2023
34% - Artem Dovbyk ????????
30% - Erling Haaland ????????
26% - Victor Osimhen ????????
25% - Ollie Watkins ????????????????????????????
24% - Ante Budimir ????????
Habitat. ???? pic.twitter.com/nFIhLFuluc
Популярное сейчас
- Известны 14 из 24 команд, которые сыграют в весенней части Лиги Европы
- УЕФА снова странно напортачил. В Твиттере заменил эмблему Зари на московский ЦСКА. ФОТО
- ЛК. Гент – Заря 4:1. Когда цензурных слов не хватает
- "Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка одного из героев Барселоны в матче с Порту. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО