Довбик лучше Холанда - украинец возглавил статистический рейтинг топ-5 лиг Европы

Нападающий "Жироны" Артем Довбик на данный момент является лидером по проценту касаний мяча в штрафной зоне соперника в топ-5 чемпионатах Европы.

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Показатель украинца составил 34%. Этот рейтинг учитывает только тех футболистов, которые сыграли в нынешнем сезоне 500+ минут.

По данному показателю украинец опережает Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити" (30%) и Виктора Осимхена из "Наполи" (26%). Также в топ-5 оказались Олли Уоткинс из "Астон Виллы" (25%) и Анте Будимир из "Осасуны" (24%).

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