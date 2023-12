Довбик лучше Холанда - украинец возглавил статистический рейтинг топ-5 лиг Европы

Нападающий "Жироны" Артем Довбик на данный момент является лидером по проценту касаний мяча в штрафной зоне соперника в топ-5 чемпионатах Европы.

Показатель украинца составил 34%. Этот рейтинг учитывает только тех футболистов, которые сыграли в нынешнем сезоне 500+ минут.

По данному показателю украинец опережает Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити" (30%) и Виктора Осимхена из "Наполи" (26%). Также в топ-5 оказались Олли Уоткинс из "Астон Виллы" (25%) и Анте Будимир из "Осасуны" (24%).

