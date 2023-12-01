Анчелотти: Лунин сыграет завтра, Кепа будет готов через неделю
В матче против Гранады снова сыграет украинец
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Главный тренер "
"Кепа готов сыграть завтра. Врачи дали зеленый и я поговорю с ним позже.
Завтра сыграет Лунин, а Кепа будет готов к "Бетису", – сказал Анчелотти.
Отметим, что матча "Реал" – "Гранада" начнется в субботу в 19:30 по киевскому времени.
Встреча следующего тура Ла Лиги "Бетис" – "Реал" запланирована на субботу 9 декабря.
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Источник:Madrid Xtra
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