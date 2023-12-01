  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Анчелотти: Лунин сыграет завтра, Кепа будет готов через неделю
В тренде

Анчелотти: Лунин сыграет завтра, Кепа будет готов через неделю

Наши за границей
Обновлено

В матче против Гранады снова сыграет украинец

Анчелотти: Лунин сыграет завтра, Кепа будет готов через неделю

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал, кто займет место в воротах команды в матче 15-го тура против "Гранады".

"Кепа готов сыграть завтра. Врачи дали зеленый и я поговорю с ним позже.

Завтра сыграет Лунин, а Кепа будет готов к "Бетису", – сказал Анчелотти.

Отметим, что матча "Реал" – "Гранада" начнется в субботу в 19:30 по киевскому времени.

Встреча следующего тура Ла Лиги "Бетис" – "Реал" запланирована на субботу 9 декабря.

По теме
yellow-arrow
Арсенал – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Тренер Дженоа: Малиновский должен определять ход матча своим качеством и левой ногой
yellow-arrow
Сабо: Анчелотти не имел права говорить такое публично. Он психологически убил Лунина
Реал (Мадрид) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Madrid Xtra
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости