Анчелотти: Лунин сыграет завтра, Кепа будет готов через неделю

Главный тренер " Реала " Карло Анчелотти рассказал, кто займет место в воротах команды в матче 15-го тура против "Гранады".

"Кепа готов сыграть завтра. Врачи дали зеленый и я поговорю с ним позже. Завтра сыграет Лунин, а Кепа будет готов к "Бетису", – сказал Анчелотти.

Отметим, что матча "Реал" – "Гранада" начнется в субботу в 19:30 по киевскому времени.

Встреча следующего тура Ла Лиги "Бетис" – "Реал" запланирована на субботу 9 декабря.