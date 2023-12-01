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Зинченко попал в символическую сборную ноября топ-5 лиг от WhoScored. ФОТО

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Александр провел в ноябре успешный отрезок

Зинченко попал в символическую сборную ноября топ-5 лиг от WhoScored. ФОТО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетный статический портал WhoScored подбил итоги ноября и составил символическую сборную месяца топ-5 чемпионатов Европы.

Место левого защитника в этой команде занял украинский игрок "Арсенала" Александр Зинченко с оценкой 7.7.

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Также в сборной тура Дамен ("Аугсбург"), Линделеф ("МЮ"), Доссена ("Кальяри"), Сантос ("Лилль"), Силва и Доку (оба – "Ман Сити"), Дембеле ("ПСЖ"), Сане и Кане (оба – "Бавария") и Родриго из "Реала".

Отметим, что в ноябре Зинченко провел в общей сложности за "канониров" 6 матчей, в которых забил 1 гол.

Зинченко попал в символическую сборную ноября топ-5 лиг от WhoScored. ФОТО - изображение 1
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