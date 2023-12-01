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Миколенко: У Мудрика такие качества, которые есть не у многих в мире

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Защитник Эвертона оценил игру украинцев в АПЛ

Миколенко: У Мудрика такие качества, которые есть не у многих в мире

Фото: УАФ

Новина українською

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко оценил игру других украинских футболистов в АПЛ.

"Зинченко всегда показывает свой класс. Он его показывал в "Ман Сити" и сейчас в "Арсенале" показывает, поэтому я надеюсь, что все у него будет и дальше хорошо.

С Забарным я играл в "Динамо". Это очень-очень хороший защитник, который может играть в топ-клубах. Просто можно посмотреть его статистику за сборную Украины. То, что он сыграл где-то 35 матчей, а ему только 21 год – это о многом говорит. И он играл не товарищеские матчи, а играл на Евро и играл на всех отборах. Потому это топовый защитник, я думаю.

У Мудрика такие качества, которые, я думаю, не у многих есть в мире. Поэтому я думаю, что в будущем или в настоящем он будет показывать свой класс и то, что он умеет.

Ярмолюк – самый молодой из нас, он в самом раннем возрасте перешел в Премьер-лигу. Потому я уверен в нем, в том, что он будет топовым игроком. Он уже в 19 лет показывает тот уровень топовый, который он должен показывать", – сказал Миколенко.

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Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль) Брентфорд (Лондон) Челси (Лондон) Александр Зинченко Борнмут Виталий Миколенко Михаил Мудрик Егор Ярмолюк Илья Забарный
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Источник:
Setanta Sports
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