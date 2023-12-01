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Тренер Жироны рассказал о степени готовности Довбика к матчу с Валенсией

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Украинец только восстановился после травмы

Тренер Жироны рассказал о степени готовности Довбика к матчу с Валенсией

Фото: ФК Жирона

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел перед матчем с "Валенсией" прояснил ситуацию с украинским форвардом команды Артемом Довбиком, который недавно восстановился после травмы.

"Довбик? Он не будет играть, если не будет готов на 100 процентов", - сказал Мичел на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, Артем пропустил предыдущий матч с "Атлетиком" из-за травмы. Сообщалось, что повреждение не слишком серьезное, поэтому форвард сможет сыграть с "Валенсией".

Матч 15-го тура Ла Лиги между "Жироной" и "Валенсией" состоится в субботу, 2 декабря, и начнется в 15.00.

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Мичел Санчес Артем Довбик Жирона
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Источник:
ФК Жирона
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