Тренер Жироны рассказал о степени готовности Довбика к матчу с Валенсией
Украинец только восстановился после травмы
Фото: ФК Жирона
Главный тренер "
"Довбик? Он не будет играть, если не будет готов на 100 процентов", - сказал Мичел на предматчевой пресс-конференции.
Напомним, Артем пропустил предыдущий матч с "Атлетиком" из-за травмы. Сообщалось, что повреждение не слишком серьезное, поэтому форвард сможет сыграть с "Валенсией".
Матч 15-го тура Ла Лиги между "Жироной" и "Валенсией" состоится в субботу, 2 декабря, и начнется в 15.00.
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