Тренер Жироны рассказал о степени готовности Довбика к матчу с Валенсией

Главный тренер " Жироны " Мичел перед матчем с "Валенсией" прояснил ситуацию с украинским форвардом команды Артемом Довбиком, который недавно восстановился после травмы.

"Довбик? Он не будет играть, если не будет готов на 100 процентов", - сказал Мичел на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, Артем пропустил предыдущий матч с "Атлетиком" из-за травмы. Сообщалось, что повреждение не слишком серьезное, поэтому форвард сможет сыграть с "Валенсией".

Матч 15-го тура Ла Лиги между "Жироной" и "Валенсией" состоится в субботу, 2 декабря, и начнется в 15.00.