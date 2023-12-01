"Нелегко начинать все матчи АПЛ в основе, когда тебе 21 год", - тренер Борнмута расхвалил Забарного

Главный тренер английского " Борнмута " Андони Ираола расхвалил украинского центрбека команды Илью Забарного.

"Мы должны понимать, что он действительно молод. Нелегко начинать все матчи Премьер-лиги в основе, когда тебе 21 год и ты играешь против топовых нападающих. Сейчас он находится в хорошей защитной форме", - сказал Ираола.

Напомним, что в текущем сезоне АПЛ Илья Забарный провел 13 матчей без результативных действий.

Украинцу покорилось интересное достижение – он до сих пор не пропустил ни одной игровой минуты в этом розыгрыше чемпионата Англии.