Только один украинец выйдет в старте. Известны стартовые составы Дженоа - Эмполи

Сегодня в 16:00 пройдет матч в рамках 14 тура Серии А, "Дженоа" - "Эмполи" где играют два украинских полузащитника.

Команды уже опубликовали свои стартовые склады команд, с первых минут на поле выйдет Руслан Малиновский ("Дженоа") а Виктор Коваленко ("Эмполи") останется в запасе.

Напомним, сайт UA-Футбол проведет трансляцию матча.