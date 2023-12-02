  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Только один украинец выйдет в старте. Известны стартовые составы Дженоа - Эмполи
В тренде

Только один украинец выйдет в старте. Известны стартовые составы Дженоа - Эмполи

Наши за границей

Сможет ли забить гол Малиновский?

Только один украинец выйдет в старте. Известны стартовые составы Дженоа - Эмполи

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в 16:00 пройдет матч в рамках 14 тура Серии А, "Дженоа" - "Эмполи" где играют два украинских полузащитника.

Команды уже опубликовали свои стартовые склады команд, с первых минут на поле выйдет Руслан Малиновский ("Дженоа") а Виктор Коваленко ("Эмполи") останется в запасе.

Напомним, сайт UA-Футбол проведет трансляцию матча.

По теме
yellow-arrow
Игра в статусе лидера. Арсенал - Вулверхэмптон. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Зинченко и Ярмолюк будут играть с первых минут в матчах 14-го тура АПЛ
yellow-arrow
Украинское противостояние. Дженоа - Эмполи. Текстовая трансляция матча Серии А
Руслан Малиновский Виктор Коваленко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости