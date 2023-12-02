Только один украинец выйдет в старте. Известны стартовые составы Дженоа - Эмполи
Сможет ли забить гол Малиновский?
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в 16:00 пройдет матч в рамках 14 тура Серии А, "Дженоа" - "Эмполи" где играют два украинских полузащитника.
Команды уже опубликовали свои стартовые склады команд, с первых минут на поле выйдет Руслан Малиновский ("Дженоа") а Виктор Коваленко ("Эмполи") останется в запасе.
⤵️ STARTING XI #GenoaEmpoli pic.twitter.com/V0RuOIWrmj— Genoa CFC (@GenoaCFC) December 2, 2023
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