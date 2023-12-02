Малиновский забивает во втором матче подряд за Дженоа. Видео
Снова пушка из-за пределов штрафной площади
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руслан Малиновский забивает во втором матче подряд за "Дженоа".
На этот раз украинский полузащитник отметился голом против "Эмполи", за которую выступает Виктор Коваленко.
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Хавбек вновь нанес мощный удар из-за пределов штрафной площади, сделав счет 1:0 в пользу генуэзского клуба.
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