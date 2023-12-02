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Малиновский забивает во втором матче подряд за Дженоа. Видео

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Снова пушка из-за пределов штрафной площади

Малиновский забивает во втором матче подряд за Дженоа. Видео

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руслан Малиновский забивает во втором матче подряд за "Дженоа".

На этот раз украинский полузащитник отметился голом против "Эмполи", за которую выступает Виктор Коваленко.

Хавбек вновь нанес мощный удар из-за пределов штрафной площади, сделав счет 1:0 в пользу генуэзского клуба.

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Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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