Зинченко делает ассист в матче с Вулверхемптоном
Великолепный пас на Эдегора
Getty Images / Global Images Ukraine
Александр Зинченко ассистирует на второй гол "Арсенала" в матче с "Вулверхемптоном". Украинец обыгрался в стенку с Жезусом, а затем выкатил мяч под удар Эдегору.
"Канониры" побеждают со счетом 2:0.
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