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Зинченко делает ассист в матче с Вулверхемптоном

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Великолепный пас на Эдегора

Зинченко делает ассист в матче с Вулверхемптоном

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Александр Зинченко ассистирует на второй гол "Арсенала" в матче с "Вулверхемптоном". Украинец обыгрался в стенку с Жезусом, а затем выкатил мяч под удар Эдегору.

"Канониры" побеждают со счетом 2:0.

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