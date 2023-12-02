Малиновского заменили на 73-й минуте

Руслан Малиновский был заменен на 73-й минуте в матче с "Эмполи". Вместо него на поле вышел Сейду Фини.

Напомним, что украинец открыл счет в матче мощным ударом из-за пределов штрафной площадки. Для него это второй гол подряд и в целом за "Дженоа".