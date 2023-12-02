Малиновского заменили на 73-й минуте
Полузащитник отметился голом в матче с Эмполи
Фото: Getty Images
Руслан Малиновский был заменен на 73-й минуте в матче с "Эмполи". Вместо него на поле вышел Сейду Фини.
Напомним, что украинец
Также в матче за команду оппонента ассист
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