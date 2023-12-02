  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновского заменили на 73-й минуте
В тренде

Малиновского заменили на 73-й минуте

Наши за границей
Обновлено

Полузащитник отметился голом в матче с Эмполи

Малиновского заменили на 73-й минуте

Фото: Getty Images

Новина українською

Руслан Малиновский был заменен на 73-й минуте в матче с "Эмполи". Вместо него на поле вышел Сейду Фини.

Напомним, что украинец открыл счет в матче мощным ударом из-за пределов штрафной площадки. Для него это второй гол подряд и в целом за "Дженоа".

Также в матче за команду оппонента ассист отдал Виктор Коваленко, благодаря которому "Эмполи" сравнял счет.

По теме
yellow-arrow
Реал Мадрид - Гранада. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
yellow-arrow
Ирискам нужно побеждать. Ноттингем Форест - Эвертон. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Миколенко в который раз подряд выйдет в стартовом составе
Руслан Малиновский Дженоа (Генуя) Эмполи
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости