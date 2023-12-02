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Малиновский - один из лучших по забитым голам с дальней дистанции в Серии А

Наши за границей
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Лучше него только легенда Милана и Ювентуса

Малиновский - один из лучших по забитым голам с дальней дистанции в Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руслан Малиновский - один из лучших по забитым голам с дальней дистанции в Серии А. Украинец забил 68% своих голов (17) в чемпионате из-за пределов штрафной площади. Это второй лучший показатель чемпионата за 20 лет.

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Более высокий результат показал лишь легенда итальянского футбола - Андреа Пирло (77,4%). Он нанес 24 точных выстрела.

В целом Малиновский смог реализовать 25 моментов в Серии А.

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Источник:
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