Малиновский - один из лучших по забитым голам с дальней дистанции в Серии А
Лучше него только легенда Милана и Ювентуса
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руслан Малиновский - один из лучших по забитым голам с дальней дистанции в Серии А. Украинец забил 68% своих голов (17) в чемпионате из-за пределов штрафной площади. Это второй лучший показатель чемпионата за 20 лет.
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Более высокий результат показал лишь легенда итальянского футбола - Андреа Пирло (77,4%). Он нанес 24 точных выстрела.
В целом Малиновский смог реализовать 25 моментов в Серии А.
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