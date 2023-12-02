Руслан Малиновский - один из лучших по забитым голам с дальней дистанции в Серии А. Украинец забил 68% своих голов (17) в чемпионате из-за пределов штрафной площади. Это второй лучший показатель чемпионата за 20 лет.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Более высокий результат показал лишь легенда итальянского футбола - Андреа Пирло (77,4%). Он нанес 24 точных выстрела.

В целом Малиновский смог реализовать 25 моментов в Серии А.