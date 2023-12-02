Зинченко, Ярмолюк, Миколенко. Как сыграли украинцы сегодня в АПЛ

Сегодня прошло три поединка в АПЛ, в которых приняли участие украинцы. Начнем с Александра Зинченко который вышел в стартовом составе и сыграл все 90 минут. Портал sofascore наградил игрока оценкой 6.9. Для Александра матч получился довольно продуктивным, сначала он отдал ассист на гол Эдегора, однако в конце матча допустил ошибку, из-за чего "канониры" пропустили гол от "вулвз". Всего защитник 92 раза прикоснулся к мячу, а его точность передач составила 95%. Также Зинченко выполнил 3 отбора, один перехват и 2 выноса.

В матче "Брентфорда" Егор Ярмолюк вышел во втором матче подряд в стартовом составе. Украинец заработал оценку 7.2 от sofascore. К сожалению, полузащитник не сыграл полный матч и был заменен на 70-й минуте. Однако за это время он успел набрать статистические данные и повлиять на игру. Хавбек выполнил один удар по воротам, который был заблокирован, отдал два паса, которые привели к удару по воротам соперника, а также имел хороший % точности паса - 93. Кроме того, Егор был полезен и в защите, выиграв 4 борьбы и сделав 3 отбора.