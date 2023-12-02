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Зинченко, Ярмолюк, Миколенко. Как украинцы сыграли сегодня в АПЛ

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Спойлер - не плохо

Зинченко, Ярмолюк, Миколенко. Как украинцы сыграли сегодня в АПЛ

Фото: Getty Images

Новина українською

Сегодня прошло три поединка в АПЛ, в которых приняли участие украинцы. Начнем с Александра Зинченко который вышел в стартовом составе и сыграл все 90 минут. Портал sofascore наградил игрока оценкой 6.9. Для Александра матч получился довольно продуктивным, сначала он отдал ассист на гол Эдегора, однако в конце матча допустил ошибку, из-за чего "канониры" пропустили гол от "Вулвз". Всего защитник 92 раза прикоснулся к мячу, а его точность передач составила 95%. Также Зинченко выполнил 3 отбора, один перехват и 2 выноса.

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В матче "Брентфорда" Егор Ярмолюк вышел во втором поединке подряд в стартовом составе. Украинец заработал оценку 7.2 от sofascore. К сожалению, полузащитник не сыграл полный матч и был заменен на 70-й минуте. Однако за это время он успел набрать статистические данные и повлиять на игру. Хавбек выполнил один удар по воротам, который был заблокирован, отдал два паса, которые привели к удару по воротам соперника, а также имел хороший % точности паса - 93. Кроме того, Егор был полезен и в защите, выиграв 4 единоборства и сделав 3 отбора.

Последний из представителей Украины в АПЛ на сегодня - Виталий Миколенко. "Ириски" продолжают бороться за прописку в Премьер-лиге, несмотря на снятие очков. Для латераля это был удачный матч, хотя и без результативных действий, как в предпоследних поединках. Фулбек отыграл все 90 минут на поле и заработал клиншит для своей статистики. Sofascore выставил оценку 7.1, что является средним показателем команды в этом матче. Кроме того, Миколенко принимал активное участие в билдапе команды. В общем украинец выполнил 10 лонгболлов и три навесные передачи. Также Виталий уверенно играл в обороне, сделав два отбора, три выноса, два перехвата и один раз не дал сопернику пробить по воротам, заблокировав удар.

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Александр Зинченко Виталий Миколенко Егор Ярмолюк
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Источник:
Sofascore
Комментарии
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Будєм разбіратся (Київ)
03.12.2023 в 00:41
Ярмолюк на підході в національну збірну
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Комментарии 1
Будєм разбіратся (Київ)
03.12.2023 в 00:41
Ярмолюк на підході в національну збірну
Ответить
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